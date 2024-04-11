الرئيس العراقى ونظيره السورى يؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ونظيره السوري بشار الأسد، الأربعاء، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد اللطيف رشيد من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادلا التهاني والتبريكات، معربين عن أطيب التمنيات في المزيد من التقدم والازدهار للشعبين، والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في مختلف المجالات" وذلك حسبما ذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الرئيس العراقي إلى أهمية استقرار سوريا وحفظ أمنها بما يحقق تطلعات الشعب السوري في العيش بسلام ووئام.

وشدد الرئيسان، على ضرورة وقف العدوان المستمر على غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية.