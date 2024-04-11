الجيش الإسرائيلى يكثف القصف على غزة ودباباته تتوغل وسط القطاع

وكالات

كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة، الخميس، فيما توغلت دباباته شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع، من جهة شارع صلاح الدين، والمغراقة، وسط إطلاق نار من قبل الطيران المروحي، ما قتل 5 فلسطينيين على الأقل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية، كثفت، منذ فجر اليوم الخميس، غاراتها الجوية على مدينة غزة ومخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، ودمار واسع في الممتلكات.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية إسرائيلية، قتلت مواطنين، جرّاء قصف استهداف منازلهم في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قصفاً إسرائيلياً لشقة سكنية ومدرسة شمال مخيم النصيرات، منتصف القطاع، قتل 5 مواطنين، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال شنت أحزمة نارية متتالية شمال المخيم، واستهدفت مسجدي ذو النورين ومعاذ بن جبل.

وذكرت الوكالة أن الدبابات الإسرائيلية توغلت شمال مخيم النصيرات من جهة شارع صلاح الدين، والمغراقة، وسط إطلاق نار من قبل الطيران المروحي، وتدمير عدد كبير من الأبراج السكنية في مدينة الزهراء.