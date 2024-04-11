التذكرة بـ 2 جنيه.. فرحة أهالى المحلة فى ثانى أيام عيد الفطر

الغربية مصطفى عادل

قدم تلفزيون اليوم السابع بث مباشر، من داخل إحدى ملاهى الأطفال بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ورصد أجواء احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، فى ثان أيامه.

وشهدت الملاهى، إقبالا كبيرا من الأسر والشباب لقضاء اوقاتا ترفيهية فى العيد، حيث يبلغ ثمن تذكرة الدخول 2 جنيه، وتتراوح أسعار الألعاب ما بين 10 لـ 25 جنيه.

وحرصت الأسر على اصطحاب الأطفال معهم للاحتفال بالعيد واللعب بالألعاب المختلفة، التى تناسب الأطفال والشباب.

وفتحت الملاهى ابوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين، وحرص الأطفال والشباب على اللعب بلعبة السيارات الكهربائية، والبساط والساقية، والملاهى المائية، وسط سعادة كبيرة، والتقاط الصور التذكارية لتوثيق الفرحة بالعيد.



