البنتاجون: أوستن أكد للمسئولين فى تل أبيب على دعم إسرائيل بمواجهة تهديدات إيران

كتب محمد شرقاوى

أعلن البنتاجون عن أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي للتأكيد على دعم أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إيرانية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة بأن البنتاجون يتوقع من إسرائيل اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار حادث الهجوم على فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن قال: "إننا أوصلنا رسائل لإيران وأطراف عدة أخرى في المنطقة تحذر من مغبة التصعيد".

وأكد بلينكن لعدد من نظرائه بالمنطقة وخارجها أن أى تصعيد إيرانى سينعكس ضرره على العالم كله.

ضربة شرقى لبنان وتحديدًا فى العاصمة السورية "دمشق"، تردد صداها بالداخل اللبنانى، تلك التى قامت بها إسرائيل صوب السفارة الإيرانية فى دمشق، أمس الأول، حيث ارتفع منسوب المخاوف بشأن الرد الإيرانى المتوقع عبر ذراعها فى لبنان (حزب الله) واحتمالية أن تتحول بلاد الإرز إلى ساحة للانتقام من إسرائيل جراء ضربتها تجاه سفارة إيران فى دمشق.