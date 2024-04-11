البرلمان الأوروبى: إلغاء قرار تعيين ماركوس بيبر مبعوثا للشركات بأغلبية 382 صوتا

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صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، بأغلبية 382 صوتا مقابل 144 صوتا، لإلغاء قرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بتعيين ماركوس بيبر مبعوثاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المفوضية الأوروبية .

وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية، اليوم الخميس، أن أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بإلغاء تعيين ماركوس بيبر في هذا المنصب، وتم التصويت اليوم بأغلبية 382 صوتا مقابل 144.

يذكر أن فون دير لاين عينت النائب في البرلمان الأوروبي الألماني ماركوس مبعوثًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو منصب مدته خمس سنوات براتب يصل إلى 17 ألف يورو شهريا.

وبحسب يورونيوز، تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تهمًا بالمحاباة بسبب تعيينها ماركوس النائب في البرلمان الألماني من حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وتم تقديم طعن يطلب مناقشة عملية التوظيف من طرف أربعة مفوضين وهم: الإسباني جوزيب بوريل والفرنسي تييري بريتون، واللوكسومبورغي نيكولاس شميت والإيطالي باولو جينتيلوني حيث كتبوا رسالة إلى رئيسة المفوضية وطالبوا بتوضيحات.