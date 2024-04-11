الإقبال على حديقتى صنعاء والأسرة فى ثانى أيام العيد بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، توافد الأهالى على الحدائق وخاصة حديقة صنعاء بكفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، فى ظل توفير كل احتياجات المعيدين بحدائق صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجانية بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بفوه ودسوق ومطوبس، فى ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة واحتياجات المواطنين.

وأكد محمد مصطفى عيسى، مدير حديقة صنعاء، توافد عدد كبير بالآلاف لقضاء ثانى أيام إجازة عيد الفطر، وسط حالة من الفرحة والسعادة، فى ظل طقس متميز، إضافة للتوافد على الملاهى وما تضمه من عديد من الألعاب.

وأشار محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة، شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق، إلى استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، للاستماع بنهر النيل والرحلات النيلية والمقاهى وحديقة الحيوان، وفوتو سيشن، وسينما 9d ومطاعم.