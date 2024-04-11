اعرف أسعار شواطئ الإسكندرية فى عيد الفطر المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الاستعداد بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى ، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه

يذكر أن هذا العام هناك 16 شاطئ مغلق بسبب أعمال مشروع توسعة الكورنيش من المندرة وحتى شاطئ السرايا ، و التحديد جميع شواطى المندرة المجانى و المميز ، شواطئ العصافرة المميز، شواطئ ميامى العام و المميز ، شواطئ اسحاق حلمى و ايناس حقى و شاطئ السرايا العام.

أما الشواطئ المفتوحة خلال عيد الفطر المبارك فهى شواطئ البوريفاج السياحى و المميز ، شاطئ جزيرة الذهب ، شاطئ جليم العام والسياحى ، شواطئ الانفوشى و شاطئ سيد درويش المجانى ، وجميع شواطئ العجمى و غرب الإسكندرية .