اليوم السابع
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اعرف أسعار شواطئ الإسكندرية فى عيد الفطر المبارك

الخميس، 11 أبريل 2024 01:00 ص
اعرف أسعار شواطئ الإسكندرية فى عيد الفطر المبارك شاطئ الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الاستعداد بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى ، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه

يذكر أن هذا العام هناك 16 شاطئ مغلق بسبب أعمال مشروع توسعة الكورنيش من المندرة وحتى شاطئ السرايا ، و التحديد جميع شواطى المندرة المجانى و المميز ، شواطئ العصافرة المميز، شواطئ ميامى العام و المميز ، شواطئ اسحاق حلمى و ايناس حقى و شاطئ السرايا العام.

أما الشواطئ المفتوحة خلال عيد الفطر المبارك فهى شواطئ البوريفاج السياحى و المميز ، شاطئ جزيرة الذهب ، شاطئ جليم العام والسياحى ، شواطئ الانفوشى و شاطئ سيد درويش المجانى ، وجميع شواطئ العجمى و غرب الإسكندرية .







الاسكندرية

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اسعار شواطئ الاسكندرية




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