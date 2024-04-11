اعتقدت أن الكسوف نهاية العالم.. أمريكية تقتل صديقها وترمى أطفالها من السيارة قبل انتحارها

كتبت : نهال أبو السعود

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية جريمة صادمة، بعد طعن شخصية معروفة في علم الفلك شريكها حتى الموت، ثم رمت بطفليها خارج السيارة على الطريق السريع قبل أن تنتحر، بعدما اعتبرت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن كسوف الشمس الذي حدث في البلاد يوم الاثنين هو نهاية العالم.

ووفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، قتلت دانييل جونسون البالغة من العمر 29 عام شريكها جايلين الين تشاني في شقتهما قبل ان تدفع طفلها البالغ من العمر 9 سنوات و اخر رضيع خارج سيارتها المتحركة على الطريق السريع، وتوفى الرضيع متأثرا بجراح أصيب بها نتيجة سقوطه، بينما أصيبت الطفلة البالغة من العمر تسع سنوات بجروح متوسطة.

وقبل أيام من عمليات القتل، أعربت جونسون عن مخاوفها على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي من أن كسوف الشمس سيؤدي إلى نهاية العالم وكتبت على موقع X في 4 أبريل تحت اسمها المستعار على الإنترنت دانييل أيوكا: هذا الكسوف هو مثال للحرب الروحية. احصل على حمايتك وفي 5 أبريل، كتبت: استيقظوا، استيقظوا، نهاية العالم هنا. كل من له أذنان فليسمع. حان الوقت الآن لاختيار ما تؤمن به

وقال أحد أفراد عائلة جونسون، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، أنها كانت في حالة جيدة حتى أنها أنشأت ستوديو جديد خاص بها، كما أضاف لصجيفة دايلي ميل البريطانية "بدت على ما يرام عندما تحدثت معها الشهر الماضي".

من جانبها، قالت والدة تشاني خوانيتا تشيريكاس، إن ابنها وجونسون لم يكونا متزوجين وكانا معا لمدة عامين أو ثلاثة أعوام تقريبا وقال الجيران إن الزوجين عاشا في الشقة الفاخرة لأكثر من عام بقليل مع الطفلين

وكشف مسؤولو إدارة شرطة لوس أنجلوس تفاصيل الجريمة المروعة. وقال المحققون إن تشاني وجونسون سمعا وهما يتجادلان صباح يوم الاثنين، وفي مرحلة ما، تحول القتال إلى مميت عندما طعنت الفتاة شريكها وتم العثور على تشاني في شقة العائلة من قبل أحد الجيران الذي رأى الدماء تتدفق تحت الباب.

كما قالت شرطة لوس أنجلوس إن جونسون فرت بعد ذلك من الشقة مع أطفالها قبل أن يتم رصد سيارتها على الطريق السريع ، حيث رأى شهود عيان الرضيع والطفلة البالغة من العمر تسع سنوات يدفعان خارج السيارة ثم توجهت جونسون إلى شاطئ ريدوندو بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة عندما اصطدمت بسيارتها وجهاً لوجه بشجرة، ما أدى إلى مقتلها.

وصفت دانييل جونسون البالغة من العمر 34 عاما نفسها بأنها مدربة على العلاج البديل، كما ادعت على موقعها على الإنترنت أن لديها مواهب روحية.