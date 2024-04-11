إعلام لبناني: غارتان إسرائيليتان تستهدفان محيطى بلدتى يارين والخيام جنوب لبنان

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام لبنانية قالت إن هناك غارتان إسرائيليتان تستهدفان محيطي بلدتي يارين والخيام جنوبي لبنان.

وألقى الطيران الإسرائيلى، اليوم الخميس، بالونات حرارية على مناطق فى الجنوب الللبنانى، وفق موقع "لبنان 24"، كما خرقت طائرات الـ"ام كا" الهدوء الحذر الذى سُجل جنوبًا في الصباح الباكر، بعد سلسلة عمليات قامت بها قوات العدو من خلال استهداف نقاط في القرى الحدودية أمس.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة ومرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي والبقاع الغربي.