إعادة فتح كوبرى الرباط بالمحلة بعد انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهد كوبري الرباط بالمحلة الكبرى، الرابط بين طريق المحلة زفتى، انقلاب مقطورة جرار زراعى محملة بأطنان من محصول الكتان، مما تسبب في الكوبري في اتجاه زفتى، وتم تحويل الطريق للكوبري الملاصق له.

تلقت غرفة عمليات قسم مرور المحلة، بلاغا بانقلاب مقطورة جرار زراعى محملة بالكتان بمطلع كوبرى الرباط في اتجاه المحلة زفتى.

انتقلت قوة أمنية من قسم المرور، لتسيير الحركة المرورية، وتم استدعاء لودر لرفع المقطورة والكتان وتم اعادة فتح الطريق مرة أخرى.



انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان



انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان



انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان