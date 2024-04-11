اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أبريل 2024 05:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة فتح كوبرى الرباط بالمحلة بعد انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان.. صور

الخميس، 11 أبريل 2024 04:54 م
إعادة فتح كوبرى الرباط بالمحلة بعد انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان.. صور انقلاب مقطورة كتان
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد كوبري الرباط بالمحلة الكبرى، الرابط بين طريق المحلة زفتى، انقلاب مقطورة جرار زراعى محملة بأطنان من محصول الكتان، مما تسبب في  الكوبري في اتجاه زفتى، وتم تحويل الطريق للكوبري الملاصق له.

تلقت غرفة عمليات قسم مرور المحلة، بلاغا بانقلاب مقطورة جرار زراعى محملة بالكتان بمطلع كوبرى الرباط في اتجاه المحلة زفتى.

انتقلت قوة أمنية من قسم المرور، لتسيير الحركة المرورية، وتم استدعاء لودر لرفع المقطورة والكتان وتم اعادة فتح الطريق مرة أخرى.

انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان (1)
انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان
انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان (2)
انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان 

 

انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان (3)
انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان 
انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان (4)
انقلاب مقطورة جرار محملة بالكتان 

 







محافظة الغربية

كوبرى الرباط

المحلة

كتان

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة