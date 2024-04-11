إصابة 7 شباب فى 3 حوادث انقلاب "موتوسيكل" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 7 أشخاص، اليوم، الخميس، فى 3 حوادث متفرقة لانقلاب دراجات نارية "موتوسيكل" بمحافظة أسوان، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، على طريق كورنيش النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة شخصين وهما: "محمود خليل على، 14 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمود عبد الناصر بدرى، 14 سنة، جرح قطعى بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم"، تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى.

ووقع الحادث الثانى، بمنطقة كيما أمام نادى الشمس، وأصيب شخصين أيضاً فى حادث انقلاب دراجة نارية، وهما: عمرو أشرف سيد، 18 سنة، محمد أشرف إبراهيم، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى.

بينما وقع الحادث الثالث، بمنطقة الشلال على طريق السد العالى، وأصيب 3 أشخاص بعد انقلاب دراجة نارية أيضاً، وهم: ياسر كرم محمد، 24 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبد الرحمن محمد أشرف، 24 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، حماده مصطفى إسماعيل، 34 سنة، اشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالساق الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.