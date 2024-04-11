أمريكا وبريطانيا تؤكدان الحاجة الملحة لزيادة المساعدات إلى غزة

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شددت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وأهمية الدعم المستمر لأوكرانيا في مواجهة روسيا من بين مجموعة من القضايا الدفاعية الثنائية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس ووكيل وزارة الخارجية الدائم لشؤون الدفاع في المملكة المتحدة ديفيد ويليامز.

وناقش المسؤولان الحاجة الملحة لزيادة كبيرة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضرورة منع الصراع في غزة من التصعيد إلى صراع إقليمي.

كما أكدا مجددا أهمية الدعم المستمر لأوكرانيا في حربها ضد التدخل العسكري الروسي وأهمية التعاون المتعدد الأطراف لتلبية متطلبات المساعدة الأمنية الملحة لأوكرانيا على وجه السرعة.

وناقشت نائبة وزير الدفاع الأمريكي مع وكيل وزارة الخارجية الدائم لشؤون الدفاع بالمملكة المتحدة الحوار الدفاعي المقبل، والذي سيعقد في البنتاجون في وقت لاحق من عام 2024.

كما أعربت هيكس عن دعمها القوي للاختتام الناجح للمفاوضات الجارية بين المملكة المتحدة وموريشيوس بشأن إقليم المحيط الهندي البريطاني.

وجدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون بهدف تعميق العلاقات الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأخيرا، ناقش نائبة وزير الدفاع الأمريكي ونظيرها البريطاني الشراكة الثلاثية مع أستراليا في إطار اتفاقية أوكوس الدفاعية، بما في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب البيان المشترك لوزراء دفاع الدول الثلاث في 8 أبريل.