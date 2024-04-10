5 سلع تراجعت أسعارها فى مصر.. أبرزهم الأرز والبن والحديد

كتب - إسلام سعيد

شهد السوق المصرى انخفاض ملحوظ في عدد من السلع الرئيسية خلال الفترة منها الأرز والحليب والبن وفيما يلي أبرز السلع التي انخفضت أسعارها مؤخرًا :

تشهد أسواق السلع تراجعات ملحوظة على مدار الأيام الماضية بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض السلع بين 15 إلى 20%.. وفى هذا الإطار تراجع سعر كيلو الأرز للمستهلكين من مستويات 36 و40 جنيها إلى مستويات تتراوح بين 30 إلى 33 جنيها بنسبة بنسبة انخفاض تراوحت بين 10 إلى 15 % بحسب النوع.

وكشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية، هبوط أسعار اللبن السائب في الأسواق بدءاً من أمس بحوالي 3 جنيهات للمستهلكين في الأسواق المختلفة ، ليسجل كيلو اللبن البقري سعر تراوح بين 20 إلي 25 جنيها حسب الجودة.



وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر اللبن الجاموسي يسجل مستويات تتراوح بين 30 إلي 40 جنيها في الأسواق للمستهلكين، مرجعاً الفارق الكبير في السعر إلي ما يسمي "البونط" وهو آليات لقياس جودة الألبان يتعامل بها أصحاب المزارع والتجار في الأسواق.

وذكر حازم المنوفي، أن درجات نقاوة الألبان هي التي تفرق سعر أعلى عن سعر أقل ، وإن "البونط" مرتبط بجودة المراعى داخل المزارع المختلفة ، لافتاً إلى أن السوق قد يستجيب لمزيد من الهبوط في الأيام القليلة القادمة مع توافر الدولار لاستيراد الأعلاف بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتصحيح مسار العملة.

وكشف حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرة القاهرة، تراجع سعر كيلو البن السادة من 480 إلى 400 جنيه والمحوج من 600 لـ 520 جنيها بنسبة هبوط 16.6% تقريبًا مع توافر الدولار للاستيراد.

وتوقع أن تنخفض أسعار البن من جديد فى حالة استمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة القادمة نتيجة الجهود الحكومية التى أدت إلى تراجع سعر الدولار وتوفيرة فى البنوك والجهود الحكومية الكبيرة فى هذا الشأن لتسهيل كل الإجراءات.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية ، انخفاض أسعار حديد عز في الأسواق إلى مستويات 40700 مقابل 46500 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة أن إجمالي هبوط حديد عز 5800 جنيه، تسليم أرض المصنع، ويكون سعر الطن للمستهلكين بين 41.5 ألف إلي 42 ألف جنيه بحسب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وأعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، هبوط أسعار الدواجن بحوالى 12% منذ مطلع شهر رمضان الجارى، مشيرا إلى أن سعر الفراخ تسليم أرض المزرعة وصل إلى مستويات 95 جنيها للكيلو وحاليًا تراجع إلى 85 جنيها بهبوط 10 جنيهات.