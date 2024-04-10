اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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14 شهيدا فى قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 04:00 ص
14 شهيدا فى قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
أ ش أ

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استشهد عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلى على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 14 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,360 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.







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