اليوم السابع
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وزيرة إسبانية: إسرائيل تتنافس مع النازية على دوري الرعب في تاريخ البشرية

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:53 م
وزيرة إسبانية: إسرائيل تتنافس مع النازية على دوري الرعب في تاريخ البشرية إيونى بيلارا وزيرة الشئون الاجتماعية فى إسبانيا
كتب محمد تهامى زكى

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طالبت إيونى بيلارا، وزيرة الشئون الاجتماعية وزعيمة حزب بوديموس اليسارى فى إسبانيا، بوقف الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة في فلسطين، مشيرة إلى أن إسرائيل تتنافس مع النازية على المركز الأول في دوري الرعب في تاريخ البشرية.

وقالت إيوني بيلارا، عبر حسابها على تويتر: "إسرائيل تتنافس مع النازية على المركز الأول في دوري الرعب في تاريخ البشرية، نحن نطالب بوقف الإبادة الجماعية الآن".


وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، على ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها، موضحة أن قادة الاحتلال يعملون على تحريف مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقالت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

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