وزارة الصحة: تعزيز أطقم مواجهة الحروق والسموم بالمستشفيات خلال العيد

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة موحدة للتأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وإرساء قواعد التعامل مع الحوادث والأزمات والتدريب عليها، للعمل بها فى كافة مديريات الصحة بجميع المحافظات، وتحديثها باستمرار حسب مستجدات الأحداث.

وأوضح أنه تم وضع خطة تمركزات سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وفى الأماكن العامة، وبجوار الكنائس، ودور العبادة، حيث تشمل الخطة انتشار 3339 بالإضافة إلى 12 لانش إسعاف نهرى، و12 اسكوتر إسعافى كهربائى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم متابعة توافر الفرق الطبية المدربة بجميع الأقسام خاصة الطوارىء والحروق، والسموم، وتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم، مشيرا إلى متابعة مخزون اللقاحات والأمصال بجميع المحافظات، خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان، والكلب، بالإضافة إلى مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائى.

وتابع حسام عبد الغفار: يتم تكثيف المرور الدورى على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالعيد، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية للاطلاع عليها من قبل قيادات الوزارة ومديرى مديريات الشئون الصحة وفريق الرقابة والمتابعة المركزى بالوزارة.