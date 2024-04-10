واشنطن توافق على مبيعات عسكرية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لأوكرانيا

كتبت رباب فتحى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية طارئة محتملة بقيمة 138 مليون دولار لأوكرانيا لتعزيز نظام الدفاع الجوي هوك، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أعلنت فيه البيع إن أوكرانيا لديها حاجة ملحة لزيادة قدراتها للدفاع ضد الهجمات الصاروخية الروسية والقدرات الجوية للقوات الروسية، مضيفة أن صيانة واستدامة نظام الصواريخ هوك سيعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن نظام هوك هو نظام صاروخي أرض-جو متوسط المدى يوفر الدفاع الجوي.

وقالت المذكرة إن الأموال ستخصص للهندسة والتكامل لاتصالات النظام وتجديد النظام ومجموعات الأدوات ومعدات الاختبار وقطع الغيار والتدريب وغير ذلك من الدعم الأمريكي.

وقالت الوزارة إن المساعدات ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة لأنها ستحسن أمن دولة شريكة.

قال وزير الدفاع لويد أوستن يوم الثلاثاء إن نتيجة الصراع بين أوكرانيا وروسيا ستكون لها آثار عالمية على أمن أمريكا، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من الغارات الجوية الروسية التي ضربت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ليلة السبت. وأفادت التقارير الأولية أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولحقت أضرار بالمباني. وقال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية دمرت 28 من أصل 32 طائرة مسيرة وثلاثة من الصواريخ الستة التي أطلقتها روسيا.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع من أن أوكرانيا "ستخسر الحرب" إذا لم يمرر المشرعون الأمريكيون المزيد من التمويل. إذا فشلت أوكرانيا، فمن المحتمل أن تجر الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة إلى الحرب.