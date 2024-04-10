اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 12 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء انقلاب حافلة فى الهند

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:01 ص
مصرع 12 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء انقلاب حافلة فى الهند انقلاب حافلة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الهندية أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 14 آخرون إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم وسقوطها في حفرة بمقاطعة دورج في ولاية تشهاتيسجاره.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات قولها إن الحادث وقع عندما سقطت الحافلة التي كانت تقل عمالا في حفرة بالقرب من منطقة كوماري في المقاطعة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج حيث إن حالتهم مستقرة.

وأضافت السلطات أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات هذا الحادث.







ولاية تشهاتيسجاره

انقلاب حافلة

الهند

دورج




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