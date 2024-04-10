اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستشار النمسا يبحث ترتيبات انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:00 ص
مستشار النمسا يبحث ترتيبات انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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بحث المستشار النمساوى كارل نيهمر ووزيرة الشئون الأوروبية كارولين إدتشتادلر مع عدد من الخبراء ترتيبات انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى فى 9 أبريل المقبل.

وقال بيان للمستشارية النمساوية الثلاثاء، إن الاجتماع عقد فى مقر المكتبة الوطنية النمساوية تحت شعار "أوروبا خيارنا"، حيث تم بحث أليات العمل فى فترة انتخابات البرلمان الأوروبى بحضور ضيوف رفيعى المستوى.

وقال المستشار النمساوى - فى تصريح اليوم - إن الانتخابات الأوروبية المقبلة يجب أن تعكس الوحدة والتضامن الأوروبى خاصة فى مجال إنهاء الاعتماد على الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الاقتصاد الأوروبى قادر على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، لافتا إلى أن النمسا عضو بارز فى الاتحاد وتقود ملفات حيوية مثل توسعة الاتحاد الاوروبي.

وأضاف نيهمر أن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبى والعمل على تقويته وازدهاره هو مكون وهدف أصيل لكل النمساويين.

 

 







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