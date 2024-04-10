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محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد الشرطة.. فيديو وصور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:26 ص
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد الشرطة.. فيديو وصور محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية مع الأطفال عقب صلاة العيد
سوهاج - محمود مقبول

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أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.


وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج حول ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.
وقدم المحافظ التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

السكرتير العام لمحافظة سوهاج
السكرتير العام لمحافظة سوهاج

 

السكرتير العام يؤدى صلاة العيد
السكرتير العام يؤدى صلاة العيد

 

المجافظ ورئيس الجامعة ومدير الأمن بصلاة العيد
المجافظ ورئيس الجامعة ومدير الأمن بصلاة العيد

 

المحافظ والمدير يستمعان لخطبة العيد
المحافظ والمدير يستمعان لخطبة العيد

 

المحافظ ومدير الامن ورئيس الجامعة
المحافظ ومدير الامن ورئيس الجامعة

 

جموع المصلين بالمسجد
جموع المصلين بالمسجد

 

صلاة العيد بحضور المحافظ
صلاة العيد بحضور المحافظ

 

قيادات المحافظة ودعاء العيد
قيادات المحافظة ودعاء العيد

 

محافظ سوهاج ومدير الامن ورئيس الجامعة مع الاهالى
محافظ سوهاج ومدير الامن ورئيس الجامعة مع الاهالى

 

من داخل كسجد الشرطة
من داخل كسجد الشرطة

 







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