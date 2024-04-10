محافظ الدقهلية يزور دار للأيتام ومستشفى التأمين الصحى للتوزيع هدايا العيد

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك بزيارة جمعية المساعي الخيرية للأيتام بالمنصورة ( مبرة الشناوي) لتقديم التهنئة وتوزيع الهدايا علي الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية .

وقال " مختار " كل عام وأبنائنا الأيتام بخير وسعاده واليوم نتواجد معهم لنؤكد لهم أننا جميعاً آباء لهم وأنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعاً نشاركهم فرحة العيد .

وأشار " مختار " علي أن العيد هو يوم فرح وسرور مؤكدا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور علي الأيتام وكبار السن في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم .

كما قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بزيارة مستشفي التأمين الصحي بسندوب، لتقديم التهنئة للمرضي بمناسبة العيد .

وقال " المحافظ " كل عام واهالينا المرضي بصحه وسعاده وأتم الله شفائهم علي خير واليوم نقدم لهم التهاني لنخفف عنهم آلامهم ولنشعرهم أنهم ليسوا وحدهم .

كما قال " مختار " ادعوا الجميع في هذا اليوم المبارك لزيارة المرضي والاطمئنان عليهم وصلة الأرحام لأن هذا ما أمرنا بيه ديننا الحنيف وأن هذا من شيم وأصالة الشعب المصري منذ أقدم العصور .



جانب من زيارة المستشفى



خلال تقديم الهدايا



خلال زيارته للمرضى



محافظ الدقهلية يزور جمعية المساعي الخيرية للأيتام بالمنصوره



محافظ الدقهلية يزور جمعية المساعي الخيرية للأيتام لتقديم الهدايا



محافظ الدقهلية يزور مستشفي التأمين الصحي بسندوب



