محافظ الجيزة يتفقد دور رعاية الأيتام والمسنين لتهنئتهم بالعيد

كتبت - مرام محمد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفي محمود، دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات؛ لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك.

واطمأن محافظ الجيزة على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وحجم الرعاية الصحية التى يتلقوها وقدم العيدية لهم، ووجه القائمين على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم، مؤكدًا ضرورة أن يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود أي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار لسرعة حلها.

ووجه المحافظ حى العجوزة بالتنسيق مع إدارة الدار وإزالة أية مصادر للعشوائية أو الضوضاء ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بمحيطه.

ووجه "راشد"، نائبة المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن والشئون الصحية بتوفير كافة احتياجاتهم وتكثيف البرامج الترفيهية والسياحية للأيتام للترويح عنهم.

وأكد المحافظ للنزلاء حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم المواطنين والرفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات جنبا إلى جنب التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية التى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.

وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.

وأبدى الحضور سعادتهم بزيارة المحافظ داعيين بأن يحفظ الله مصر وقيادتها ويديم على أهلها نعم الأمن والإستقرار والرخاء .

وشملت جولة المحافظ تفقد مستشفى إمبابة العام للاطمئنان علي تجهيزات المستشفي والحالة الصحية للمرضى المتواجدين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وقام بإهدائهم العيدية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنياً أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدًا أنهم يضربون أروع الأمثلة فى حب الوطن بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنساني.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى والدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.







