اليوم السابع
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ما هو الفرق بين الأمصال واللقاحات؟ وزارة الصحة تجيب

الأربعاء، 10 أبريل 2024 02:00 ص
ما هو الفرق بين الأمصال واللقاحات؟ وزارة الصحة تجيب وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان الفرق بين المصل واللقاح، وأوضحت أن لفظ تطعيمات يقال مجازاً على أى مستحضر يعطى مناعة ووقاية للإنسان ضد أى مرض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "المصل هو أجسام مضادة جاهزة بتكون ضد مرض معين وتحقق حماية سريعة ولكن لمدة قصيرة، ويمكن استخدام المصل كعلاج".

واستكملت: "اللقاح هو استخدام  مسبب المرض أو جزء منه، حيث يتم معالجته بطريقة معينة وعندما يحصل علية الشخص سيبدأ في تحفيز جهاز المناعة ويكون أجسام مضادة طبيعية بتحميه من أى عدوى مستقبلية ولفترات أطول".







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