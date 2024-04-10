لو ناوى تاكل رنجة وكشرى فى العيد.. هل شرب الماء أثناء الوجبة يؤثر على الهضم؟

كتبت إيناس البنا

مع قدوم عيد الفطر وكثرة تناول الأطباق الشعبية المحببة إلى قلوبنا من الكشرى للرنجة للفسيخ وغيرها من الأكلات، نحتاج إلى شرب المزيد من المياه لزيادة الترطيب على الجسم، ولكن هل شرب الماء أثناء الوجبة مضر لعملية الهضم.



كشف تقرير موقع اونلى ماى هيلث، أن أحد المخاوف التي أثيرت بشأن شرب المياه أثناء الوجبات يدور حول تأثير التخفيف المحتمل على أحماض المعدة، الخوف من أن هذا التخفيف قد يضعف بيئة المعدة الحمضية اللازمة لعملية الهضم الفعالة.

إلا أن الأدلة العلمية تشير إلى خلاف ذلك، فقد خلصت العديد من الدراسات التي أجريت أن شرب الماء أثناء الوجبات لا يغير بشكل كبير توازن درجة الحموضة في المعدة، حيث تظل البيئة الحمضية الضرورية لعملية الهضم غير متأثرة إلى حد كبير بتناول الماء.

من ناحية أخرى أشار التقرير أن شرب الماء مع وجبات الطعام تؤكد على تدخله المحتمل في عملية الهضم، ومع ذلك، فإن عملية الهضم هي عملية متعددة الأوجه تنطوي على عوامل مختلفة تتجاوز مجرد تناول السوائل، ومع ذلك، فإن نوع السائل الذي يتم تناوله بجانب الوجبات يستحق الاهتمام، فمثلا اختيار المشروبات المرطبة والغنية بالمغذيات يمكن أن يكمل عملية الهضم بدلاً من إعاقتها.

خيارات المشروبات الصحية

تعتبر المياه النقية الخيار الأمثل للترطيب، فهي تكمل الوجبات دون التدخل في عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك، توفر إضافات مثل ماء النعناع والليمون وماء الزنجبيل فوائد ترطيبية وهضمية، كما يساعد ماء الليمون على الهضم ويمكن أن يكون مرافقًا منعشًا للوجبات.

كما أن إضافة عصرة من الليمون إلى الماء لا يعزز النكهة فحسب، بل يسهل أيضًا امتصاص الحديد والكالسيوم من الطعام مع توفير جرعة من فيتامين سي.

وختم التقرير بأن فكرة أن شرب الماء أثناء الوجبات يضر بعملية الهضم لا أساس لها من الصحة إلى حد كبير، بينما تشير الأبحاث العلمية إلى أن شرب الماء إلى جانب الوجبات لا يؤثر بشكل كبير على حموضة المعدة أو يعيق عملية الهضم.