لمريض السكر.. ما تكترش فى الكحك والترمس هيساعدك فى تنظيم سكرك

كتبت فاطمة خليل

يعتبر الترمس من أفضل الأطعمة التى تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، فهو صديق لمرضى السكرى، والترمس من الأطعمة التى يفضل الكثيرون تناولها في عيد الفطر، ويمكن لمرضى السكر تناولها لضبط معدلات السكر خاصة إذا تناولوا كحك العيد.

فوائد الترمس لمرضى السكر



وبحسب موقع cookist فإن حبوب الترمس غنية بالعناصر الغذائية بالإضافة إلى كونها طعامًا لذيذًا وغنيًا بالبروتين، تعتبر حبوب الترمس سلاحًا طبيعيًا ضد مرض السكري لأنها قادرة على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

ولاحظ العلماء أنه إذا تم مزج الترمس مع المشروبات أو منتجات الزبادي التي يتم تناولها قبل الوجبات، يمكن أن يكون هذا المستخلص منظمًا جيدًا لجلوكوز الدم مما يقلل من ارتفاع نسبة السكر والتي يمكن أن تكون خطيرة جدًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.

وبروتينات حبوب الترمس تقلل نسبة السكر في الدم بجرعات صغيرة.

وبحسب موقع webmd أظهرت الأبحاث المبكرة أن بروتين الترمس وألياف الترمس يساعدان على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم أيضا.