كل ما تريد معرفته عن برنامج دعم الشركات الناشئة بمركز الإبداع التكنولوجى

كتبت هبة السيد

أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الدورة الواحدة والعشرين من برنامج ما قبل الاحتضان، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة من خلال التدريب والتوجيه.

ويوفر البرنامج تدريب مكثف وتفاعلي يساهم في تسريع دورة حياة الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، ويقدم ما يعادل سنوات من التعلّم بالممارسة في بضعة أشهر ويستهدف البرنامج رواد الأعمال في جميع محافظات الجمهورية، ويُنظَم عبر الإنترنت.

ويتضمن البرنامج 11 وحدة تغطي مواضيع مختلفة، منها بناء نماذج الأعمال، وتطوير خطط الأعمال، وأساليب تطوير المشاريع والتسويق، والملكية الفكرية والقانونيات، ومنهجية الشركات الناشئة الرشيقة (lean startups)، والإدارة المالية في الشركات الناشئة، واستراتيجيات العمليات، واستراتيجيات المبيعات، وإدارة تكنولوجيا الإبداع، واكتساب المواهب، وأساليب عرض المشاريع أمام المستثمرين. كما يشمل البرنامج عدة جلسات توجيه حول نماذج الأعمال وأنشطة التسويق والخطط المالية والنسختين الأولية والنهائية من خطط الأعمال والعرض التقديمي للمشاريع.

وتحصل الشركات الناشئة بنهاية البرنامج على خطة عمل قابلة للتطبيق وخطة تسويق للمشروع وخطة إدارة مالية وعرض تقديمي للمشروع المطبق، إلى جانب جلسات توجيه إضافية للشركات الناشئة المتميزة، وتقرير موضح فيه نقاط القوة ومجالات التطوير.



جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 وتتمثل مهمته الرئيسية في دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتضمن أنشطة المركز تطوير مهارات ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب ونشر الثقافة التكنولوجية وتوجيه الطلاب والخريجين في مجالات الابتكار والتفكير التصميمي والتكنولوجيا ومبادئ ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر.



