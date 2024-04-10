اليوم السابع
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كاميرون: بايدن محق فى الضغط على نتنياهو لوقف القتال فى غزة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:07 م
كاميرون: بايدن محق فى الضغط على نتنياهو لوقف القتال فى غزة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
أ ش أ

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن محق في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تحقيق وقف في القتال في "غزة" والسماح بدخول المساعدات.


وتابع في تصريح خاص لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه يتفق مع بايدن أن هناك حاجة لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة، مضيفا أنه أكد مرارا على الحاجة لتعليق القتال لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، وأن هذا كان موقف بريطانيا منذ فترة طويلة.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف في أحدث تصريحاته نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التعامل مع الصراع في غزة بأنه "خاطئ"، داعيا إلى وقف القتال.







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