قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية شمال غرب رام الله

وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن اقتحام جيش الاحتلال تركز في منطقة "الجبل" بالقرية، فيما انتشر جنود مشاة بين منازل المواطنين.

وكانت قد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بوصول جثامين 122 شهيدًا، و56 مُصابًا، إلى مُستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب على القطاع إلى 33,482 شهيد ، و76049 مصابًا، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.