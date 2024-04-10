قائمة المحميات الطبيعية الصيفية والشتوية لاستقبال الزوار فى الإجازات

كتبت منال العيسوي

يزداد وعى المصريين يوما بعد الآخر بأهمية معرف التراث المصرى الطبيعي، وهو ما يتجسد بشكل أكثر من رائع في المحميات الطبيعية بمصر، والتي يصل عددها لحوالي 30 محمية طبيعية في أغلب محافظات مصر من الإسكندرية لأسوان. وزارة البيئة أيضا بذلت مجهود كبير في تطوير بعض المحميات الطبيعة وعلى راسها 13 محمية طبيعية، إضافة الى ان الحملات الترويجية للمحميات الطبيعية، الخاصة بالترويج للسياحة البيئية في مصر ومنها حملة ايكو ايجيبت، وحكاوى من ناسها، ومن قبل اعرف محميتك، كان لهم عظيم الأثر في تعرف المصريين بجمال المحميات الطبيعية والتنوع الباثولوجي فيها.

في هذا السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال العام الماضي 2023 ، زادات الزيارات إلى المحميات الطبيعية بشكل ملحوظ خلال آخر عطلة العام الماضي.

وأضاف المصدر أن المصريين بدأوا تقسيم الزيارات للمحميات، إلى محميات صيفية، ومحميات شتوية، فمثلا نجد المحميات الطبيعية على سواحل البحر الأحمر و البحر المتوسط تكون قبلتهم في شهور الصيف، كما يحدث في محمية رأس محمد، والغردقة، ونبق، ورأس شيطان، وشرم الشيخ ، ودهب، ووادى الريان فيما تمثل المحميات في سيوه وكاترين، ووادي دجلة، والغابات المتحجرة والصحراء البيضاء، وكهف سنهور، كمحميات شتوية.

أوضح إن المحميات الطبيعية لا تعد من أدوات صون التنوع البيولوجي، وإنما أصبحت أداة جذب سياحي لعشاق الطبيعة والجمال والتخييم والسفاري، حيث تتنوع المحميات من محميات تراث طبيعي وثقافي ومتنزهات عامة وأخرى تراكيب جيولوجية وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادىة، يتم توفير جميع سبل الأمان فيها لحماية الزائرين، ووجود منقذين في المحميات البحرية وباحثين بيئيين من أجل تعريف الزائرين بأهمية المحميات، ودورها في حماية الطبيعة.

خطة وزارة الاستثمار البيئي في المحميات الطبيعية، وإتاحة الفرصة للاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص لعمل مشروعات بيئية بما لا يتعارض مع طبيعة كل محمية، حيث دخل اكثر من 30 شركة تعمل في تطوير محمية وادى دجلة، و 40 شركة أخرى تعمل في محمية وادى الريان، توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان الطبيعين للمحميات، وأصبح يتم التسويق للمحميات بشكل كبير، بعد تنفيذ وتسوية المدقات الخاصة بمسار الزيارات للمحميات.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة وبالتحديد الدكتورة ياسمين فؤاد الوزيرة، دعت أكثر من مرة المصريين للتعرف على ثرواتهم الطبيعية فى المحميات الطبيعية، وحمايتها والاستمتاع بها، بالتوازى مع صونها للأجيال المقبلة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وخاصة أن المخطط البيئى فى الفترة الأخيرة يدعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية.