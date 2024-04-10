عيش بأمان وأبعد عن الدخان.. مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة " عيش بأمان وأبعد عن الدخان " ،للعام الثالث على التوالي وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 ،وتهدف المبادرة توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات،وتوعية الأطفال بأضرار التدخين فىِ أماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاةالعيد والمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " والأماكن العامة بالعديد من المحافظات ، وذلك على مدار أيام عيد الفطر والتشديد على ضرورة تجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعي النشء بعدم تقليد منيدخنون أو يتعاطون المخدرات، كما تضمنت المبادرة توزيع بلالين وهدايا على الأطفال تتضمن رسائل توعوية، إلى جانب رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023 "،كما تتضمن بث رسائل توعية للشباب بأضرار تعاطى المواد المخدرة والأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي .



هدايا للأطفال ضمن برامج صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار التدخين



هدايا للأطفال ضمن برامج التوعية بأضرار التدخين

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وكذلك أيضا تنفيذ أنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال.



صندوق مكافحة الإدمان يطلق مباردة عيش بأمان بدون دخان



توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات



ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات هتجركللنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، حيث تنفذها شركة ميديا هب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث ساهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان بنسبه 500% مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.



وأضافت "القباج " أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وشرح دور الأسرفى الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 30 مركز علاجيا في 19محافظة حتى الآن. من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامنومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن المبادرة تستهدف أيضا إبراز الآثارالسلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم، حيث تشرح فرق المبادرة المختصة والمتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أضرارالمخدرات والتدخين، ويتواصلون مع الأسر ويردون على استفساراتهم حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن “16023”



انشطة صندوق مكافحة الإدمان فى أيام عيد الفطر للتوعية بأضرار المخدرات



انشطة صندوق مكافحة الإدمان لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



انشطة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات



انشطه للتوعية بأضرار المخدرات