اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 05:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: القتال مستمر فى غزة وسندخل رفح ونعود لخان يونس

الأربعاء، 10 أبريل 2024 04:50 م
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: القتال مستمر فى غزة وسندخل رفح ونعود لخان يونس بيني جانتس
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج وسندخل رفح الفلسطينية وسنعود إلى خان يونس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس: إذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال والدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







غزة

معبر رفح

القاهرة الإخبارية

قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي

مساعدات إنسانية

شهداء غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة