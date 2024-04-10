عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: القتال مستمر فى غزة وسندخل رفح ونعود لخان يونس

كتب محمد شعلان

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج وسندخل رفح الفلسطينية وسنعود إلى خان يونس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس: إذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال والدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.