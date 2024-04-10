عادات الصعايدة.. كحك وبسكويت وحلويات على طرابيزة الإفطار بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

في مشهد مميز وبديع يرصد عادات وتقاليد القرى والنجوع بمحافظة الأقصر، أقدم أهالى نجع الدار التابع لمدينة الطود شرق المحافظة على عمل فكرة مميزة لتقديم إفطار للأهالى في أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الإنتهاء من تأدية صلاة العيد، وتم نشر طرابيزة عليها الحلويات والكعك والبسكويت والفاكهة لكافة أهالى النجع ابتهاجاً بقدوم العيد.

وتعتبر تلك العادات والتقاليد من التراث المبهج في الأعياد، حيث يفطر أهالى نجع الدار بالطود، وأهالى نجع أولاد سند بقرية الرزيقات بحرى برفقة بعضهم البعض في شوارع البلدة، وسط أجواء كرنفالية بقدوم عيد الفطر المبارك.

فيما رصد "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر لأجواء الفرحة وتجمعات الأهالى من كافة أرجاء المحافظة، للإحتفال بأولى ساعات عيد الفطر المبارك على كورنيش النيل، حيث توافد الآلاف من الأهالى على الكورنيش عقب صلاة عيد الفطر بساحة أبو الحجاج الأقصرى، للإستمتاع مع أسرهم باللحظات الأولى للعيد على كورنيش النيل.

وشهدت ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق شلال من البالونات على الأهالى فى أول أيام عيد الفطر المبارك، ابتهاجاً بقدوم العيد، وسط فرحة كبيرة من الأهالى وتجمع الأطفال لإلتقاط البالونات والإحتفال بها في العيد.

ووضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال عيد الفطر المبارك، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في بيان صحفى، إنه شملت خطة إستقبال عيد الفطر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، كما تم تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك التى تقام بها صلاة الجمعة، وتحديد أسماء واعداد الساحات العامة التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، بجانب التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك استعداداً لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



أجواء افطار العيد لأهالى نجع الدار فى الطود



طرابيزة حلويات وفاكهة لأهالى نجع الدار بالطود



كحك وبسكويت وحلويات افطار أهالى نجع بالطود



