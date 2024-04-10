طريقة زراعة وحصاد الينسون.. شاهد آخر مرحلة فى الأرض بالمنيا.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

أجرى تليفزيون اليوم السابع، جولة داخل إحدى مزارع الينسون فى محافظة المنيا، لرصد أعمال "القررة" أى فصل البذور عن التبن والقواصل المحيطة بالحبوب.

وتعد المحاصيل الشتوية محاصيل هامة جدا لأنها تضم القمح والفول والينسون والكمون والبطيخ وغيرها من المحاصيل الهامة، ومنها محصول الينسون الذى بدأ موسم حصاده ودريسه بالمنيا.



وقال مؤمن محمد الذى يعمل مقرر ان اقوم بفصل البذرة من التبن وهى المرحلة الاخيرة فى عملية الحصاد،وهى عملية الفصل وتجهيز الينسون للشرب، مرحلة الفصل تتم عن طريق مرحلتين الاولى بالغربال الكبير،والثانية بالغربال الصغير،بعدها يتم تحميل الينسون،والفدان هذا العام يصل انتاجه الى 800 كيلو

واضاف نعمل مع الهواء فاذا توقف الهواء نتوقف حتى يعود الهواء وهذا يجعلنا ناخذ وقت اطول فى القرقرة،ولكن عملية الدريس اصبحت افضل،حيث وفرت الماكينة الوقت والجهد على المزارع، فيعد ان كنا نجمع العمال بعد الحصاد نضرب المحصول لفصل العود غن السبله، ثم ياتى شخص يدعى المقرقر، وهو يقوم بفصل السبلة عن الحبوب وعزلها من خلال غربال بشبكه به.



بينما قال أحد المزارعين، إن زراعة الينسون تبدأ فى شهر نوفمبر، ويتم رعايته طوال 3 شهور وهذا المحصول مثله مثل باقى النباتات العطرية، لا يحتاج لمياه كثيرة فى أعمال الرى، والفدان ينتج من 75 كيلو إلى 90 كيلو من الينسون، وموسم الحصاد يبدأ فى منتصف أبريل.