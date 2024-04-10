ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالصعيد فى أول أيام العيد

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الداخلية من ضبط 6 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "أسيوط ، قنا" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة حيث تقدر قيمتها المالية بـ 3 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسيوط ، قنا) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط ، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات - سيارة - دراجة نارية "بدون لوحات" – 3 سلاح أبيض – ميزان حساس).



وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا بقنا وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد وعدد من الطلقات – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا بقنا ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – فرد وعدد من الطلقات – ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات") و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً).