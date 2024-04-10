سويسرا تستضيف مؤتمرا لبحث السلام فى أوكرانيا فى يونيو دون مشاركة روسيا

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أعلنت الرئيسة الفيدرالية للاتحاد السويسري فيولا أمهيرد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا، منتصف شهر يونيو القادم، دون مشاركة روسيا.



وقالت أمهيرد - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا لوكال" في نسختها السويسرية الصادرة باللغة الإنجليزية - إن المؤتمر سيعقد في منتجع بورجنستوك بالقرب من مدينة لوزيرن بوسط البلاد يومي 15 و16 يونيو القادم، مؤكدة أن المؤتمر ما هو إلا "خطوة أولى في عملية إرساء سلام دائم في أوكرانيا".



وأشارت إلى أنها لا تتوقع التوصل إلى خطة سلام في هذا المؤتمر، نظرًا لانتقاد روسيا للمؤتمر وإعلانها رسميا عدم المشاركة فيه، لكنها أعربت عن أملها في "أن يكون هناك مؤتمر ثان وإقناع روسيا بالمشاركة في محادثات لاحقة".



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سابقًا - امتناع روسيا عن المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا حتى لو تمت دعوتها رسميًا. وأوضحت أنه لا يمكن لسويسرا أن يُكن لها موقف محايد في هذه المحادثات، "حيث أنها تتخذ موقف علني مؤيد لأوكرانيا، وتصوت لصالح القرارات المناهضة لروسيا، وتدرس الاستيلاء على أصولنا المجمدة، والانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا، كما أنها تستضيف هذ المحادثات وفقًا لصيغة زيلينسكي".