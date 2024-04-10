اليوم السابع
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سفير السعودية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر

الأربعاء، 10 أبريل 2024 01:27 م
سفير السعودية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر السفير أسامة نقلى
إيمان حنا

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هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة السفير أسامة نقلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك ، كما هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتي المملكة في كل من الإسكندرية والسويس، وفق بيان صحفى للسفارة .


وقال السفير: "التهنئة موصولة لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وحكومة وشعب مصر سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بدوام المحبة والأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جهة أخرى، تبادل الرئيس السيسى التهانى مع قادة وزعماء العالم، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته للأردن وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.

ومن جانبه، ثمن الملك عبد الله الاتصال الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والبركات.

 






عيد الفطر

احتفالات عيد الفطر

السيسى




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