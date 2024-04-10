رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية أول أيام العيد: احذروا المنخفض الأوروبى

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من شواطئ الإسكندرية ، حيث تم رفع الراية الحمراء على بعض الشواطئ ، وتخذير المواطنين من الأماكن الخطرة فى السباحة، خاصة مع تعرض الإسكندرية لمنخفض جوى أوروبى ، مع احتمال سقوط أمطار و سجلت الإسكندرية اليوم 22 درجة فى العظمى و14 درجة فى الصغرى .

وتستعد شواطئ الإسكندرية ، لإستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك ، وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه .

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة في المنطقة الأمنة و التى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ

7. مراعاة الاطفال و عدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب الى مسافات عميقة بالبحر .

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10. فى حالة وجود غريق ،يتم استدعاء المنقذين، و الاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.

11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .