حماية المستهلك بالأقصر يقود حملات على 40 منشأة بأول أيام عيد الفطر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

يستمر جهاز حماية المستهلك بالأقصر، فى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق خلال أيام العيد، حيث شن الجهاز حملاته المكبرة داخل نطاق محافظة الأقصر، فى أول أيام العيد؛ بتوجيهات من المهندس إبراهيم السجينى رئيس الجهاز.

وأسفرت الحملات عن المرور على 40 منشأه تجارية بغرض التفتيش والتوعية الشاملة للتجار والمواطنين داخل المنشأت، مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التى تساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعى المجتمعى، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين محتكرى السلع الإستراتيجية.

ويقول صلاح زكريا الأمير بإدارة التحريات، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة فى الأسواق بمختلف المحافظات، للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات، والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.



وأضاف صلاح الأمير، فى بيان صحفى، أن جهاز حماية المستهلك يستهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون، شارك فى الحمله صلاح زكريا الامير , ومحمد صلاح عبدالرحمن، ومروة ابوبكر ويهيب الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أية شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز وهى الخط الساخن 19588 من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 0157777999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

حملات على 40 منشأة تجارية



حملات على 40 منشأة تجارية