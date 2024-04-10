حماس: استهداف أبناء هنية محاولة إسرائيلية بائسة لن تحقق إنجازا بالمفاوضات

الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن حماس أكدت أن استهداف أبناء إسماعيل هنية بمثابة محاولة إسرائيلية "بائسة" لن تحقق إنجازا بالمفاوضات.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني بغزة، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية تحمل أفرادا من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، إلى 3 من أبنائه و4 من أحفاده.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم: حازم إسماعيل هنية وابنتاه منى وآمال، وأمير إسماعيل هنية، وابناه خالد ورزان، ومحمد إسماعيل هنية وأصيبت ابنته ملاك بجروح.