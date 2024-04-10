اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حماس: استهداف أبناء هنية محاولة إسرائيلية بائسة لن تحقق إنجازا بالمفاوضات

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:08 م
حماس: استهداف أبناء هنية محاولة إسرائيلية بائسة لن تحقق إنجازا بالمفاوضات إسماعيل هنية
الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن حماس أكدت أن استهداف أبناء إسماعيل هنية بمثابة محاولة إسرائيلية "بائسة" لن تحقق إنجازا بالمفاوضات.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني بغزة، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية تحمل أفرادا من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، إلى 3 من أبنائه و4 من أحفاده.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم: حازم إسماعيل هنية وابنتاه منى وآمال، وأمير إسماعيل هنية، وابناه خالد ورزان، ومحمد إسماعيل هنية وأصيبت ابنته ملاك بجروح.







القاهرة الإخبارية

إعلام إسرائيلى

مجلس الحرب

اغتيال أبناء هنية

هنيه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة