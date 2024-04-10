جانا العيد.. الرئيس يكرم عددا من أسر وأبناء الشهداء.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، جانا العيد.. الرئيس السيسى يؤدى صالة عيد الفطر فى مسجد مصر بالعاصمة الإدارية.. الرئيس يكرم عددا من أسر وأبناء الشهداء.. يتوسط الأطفال أثناء فقرات الألعاب وتوزيع الهدايا.. أبطال غزة يحضرون الاحتفالية.. ويؤكد: لن ننسى تضحيات الشهداء.

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ـ جانا العيد.. الرئيس السيسى يؤدى صالة عيد الفطر فى مسجد مصر بالعاصمة الإدارية.. الرئيس يكرم عددا من أسر وأبناء الشهداء.. يتوسط الأطفال أثناء فقرات الألعاب وتوزيع الهدايا.. أبطال غزة يحضرون الاحتفالية.. ويؤكد: لن ننسى تضحيات الشهداء

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