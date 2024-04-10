توفير احتياجات الصناعة المصرية.. تفاصيل مشروع مجمع السيليكون المعدنى

كتبت -مروة الغول

يعد مشروع مجمع السيليكون المعدني نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إقامة صناعات جديدة لإستغلال الثروات التعدينية بإستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات فى صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري ويضم هيكل المساهمين فى المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية، ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وكل من شركة ليبرا كابيتال وشركة وسط الصحراء للتعدين والمشروع مقرر إقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات فى مدينة العلمين الجديدة وتتضمن أهم المعلومات الأتى ..



-يهدف لتوفير منتج محلى الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلًا من استيراده.



-يهدف المشروع الى إنتاج45 ألف طن سنوياً من السيليكون المعدني.

‐ للمشاركة في توفير احتياجات الصناعة المصرية.



‐ بالإضافة إلى توفير ملايين من العملات الصعبة نتيجة الاستيراد.

‐ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والخامات المتوفرة في مصر .

-والتي منها خام الكوارتز عالي النقاوة.

-هذا وقد تم انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون فى 8 مايو2023.