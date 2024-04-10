توافد المواطنين على شواطئ مدن جنوب سيناء أول أيام عيد الفطر المبارك

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت مدن محافظ جنوب سيناء توافد المواطنين للشواطئ والحدائق العامة والكو بارك والدفين والمحميات الطبيعة وتدفق عدد كبير من المصريين للمدن السياحية أول أيام العيد لفطر المبارك وارتفعت نسبة الإشغالات السياحية فى ورأس سدر دهب وشرم الشيخ.

وأكد مصدر مسؤل بقطاع السياحة بجنوب سيناء، أن مدينة دهب استقبلت مئات السائحين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية والمصرية، حيث قام السائحون بزيارة مناطق البلوهول واللاجونا والثرى بول لممارسة لرياضة الغوص والرحلات السفارى بوادى قنى والطويلات لتمتع بركوب الخيل والحميات الطبيعة، كما شهدت مدينة شرم الشيخ توافد عدد كبيرة من السائحين من كافة الجنسيات على مدينة اللعاب المائية الكوابارك والاستماع بالألعاب المائية وجلاس بوت.

وشهد مدينة رأس سدر العديد من الحفلات والعروض الفنية، حيث شهد الشواطئ زحام من الشباب والأطفال على المدينة الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الفطر المبارك بالمدينة نظرا الأقراب إلى محافظات القناة والقاهرة.

وأكد المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر، أنه تم توفير كافة الخدمات الزائرين المدينةعلى الشواطئ من شماسى ورجال الإنقاذ على الشواطئ وسيارات الإسعاف مع توفير السلع الغذائية وتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسعار، كما شهدت مدينة طور سيناء إقبالا كبيرا من أهالى مدينة طور سيناء، حيث توافد إعداد كبيرة من أهالى محافظة جنوب سيناء للاحتفال بعيد الفطر المبارك على متنزهات وشواطئ عام وساحة العلم وبتوفير مظلات وبرجين مراقبة للمنقذين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما شهد مدن المحافظة تواجد أمنى مكثف وانتشار الراداد على الطريق السريع لضبط السرعة المقررة للمرور وانتشار سيارات الإسعاف على الطرق والشواطئ بكل أنحاء المدن.

توافد الأهالي على الشواطئ



توافد الأهالي على الشواطئ



توافد الأهالي على الشواطئ



توافد الأهالي على الشواطئ



توافد الأهالي على الشواطئ