تنميل وضعف العضلات.. أعراض التهاب العصب الوركي الحادة

كتبت مروة محمود الياس

مشكلة يعاني منها الكثيرون تصيب أطرافهم خاصة الساقين، وهي ما تعرف بالتهاب العصب الوركي، عندما يؤثر الالتهاب على الأعصاب بشكل مباشر، اعصاب الظهر بشكل خاص والواصلة حد الوصول إلى القدمين والساقين، هذه الحالة أهم الحالات التي يعاني منها الكثيرون لكنها لا تعد حاله مستعصية او سيئة لأنها يمكن ان تشفى من تلقاء نفسها تدريجيا ببعض الممارسات الصحية.

وأوضح موقع my.clevelandclinic أن أعراض التهاب العصب الوركى أن المشكلة والألم الذي يسببه قد يصل حد الوركين، وكذلك الأرداف أو الساقين، وقد يصل الالم والوجع والحرقة التي قد تصيب بعض المرضى بهذه المشكلة إلى أصابع القدمين.

وأشار الموقع إلى أن الألم والوجع المزعج هو العلامة الأبرز للالتهاب العصب الوركي، وهو أشبه بالصاعقة أو الوخزات الشديدة في مكان الألم والوجع، الذي يحدث عادة عند القيام ببعض الأفعال مثل السعال الشديد أو العطس الشديد المتتالي أو الانحناءة المفاجئة ، بالإضافة إلى التنميل والخدر في مكان الوجع.

وأكد الموقع خلال التقرير على وجود أعراض وعلامات كثيرة خطيرة وتستدعي زياره المختص والتي من بينها

ضعف العضلات في الظهر بشكل ملحوظ..



ضعف عضلات الساق

سلس البول أو سيوله البراز

وينصح بزيارة المختص إذا ما عانى الشخص من هذه الأعراض.