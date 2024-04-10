تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها

كتب: أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة.

وتبين قيام شخص بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سدادالأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة والحصول من الشاكين على مبالغ مالية تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهم توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.

وألقى القبض على المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بغرض استثمارها فى مجال التجارة وتوظيفها واستثمارها لهم نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد، وبسؤاله أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين فى أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.