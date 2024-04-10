تعرف على طرق الوقاية من الحرائق بسبب الماس الكهربائى

حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
-- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
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