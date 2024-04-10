اليوم السابع
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تعرف على طرق الوقاية من الحرائق بسبب الماس الكهربائى

الأربعاء، 10 أبريل 2024 05:00 ص
تعرف على طرق الوقاية من الحرائق بسبب الماس الكهربائى حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

-- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 







ماس كهربى

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الحماية المدنية

سيارات الاطفاء




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