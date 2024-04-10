تعرف على أهم وأشهر أماكن الفسح بمحافظة شمال سيناء خلال العيد شمال

سيناء ـ محمد حسين

تستعد كثير من الأماكن التى يتجه إليها أهالى شمال سيناء خلال العيد لاستقبال زوارها بكافة مدن ومراكز المحافظة، وجميع هذه الأماكن يمكن الوصول إليها بتعريفة مواصلات تصل لنحو ما بين 15 إلى 30 جنيها من المدن الواقعة فيها.

وتأتى فى مقدمة هذه الأماكن فى مدينة العريش شاطئ النخيل ويمتد شاطئ النخيل على ساحل البحر المتوسط بمدينة العريش بطول 20 كم تقريبا حيث تكثر أشجار النخيل ويتميز الشاطئ بالهدوء والرمال النظيفة الناعمة وتتوافر الخدمات السياحية المتنوعة على امتداد الشاطئ.



كما يعد كورنيش العريش على طول شاطئ النخيل وتتخلله 18 ممشى سياحى تتيح لروادها الإستمتاع بالمناظر الطبيعية المتميزة ومزاولة هواية صيد الأسماك، بالإضافة إلى كورنيش المساعيد الذى يتيح لرواده جواً طبيعياً رائعاً، وفرصة قضاء وقت ممتع فى رحاب حديقة مبارك، ومن الاماكن الحديقة البحرية بالمساعيد وتقع على ساحل البحر شرق بالمساعيد وبها مساحات خضراء كبيرة وأماكن لألعاب الأطفال ومكان لإقامة مسرح صيفى والعديد من الخدمات وتعتبر متنفس ترفيهى لسكان حى المساعيد بالعريش.



وشاطىء الرواق ببئر العبد ويمتد على طول ساحل بحيرة الرواق فى الواجهة الشمالية لمدينة بئر العبد ويمتاز بالهدوء وقلة التيارات المائية، وشاطئ رمانة وبالوظة، ويمتد على ساحل البحر المتوسط بمحاذاة منطقة رمانه وبالوظه ويمتاز بالهدوء وقلة التيارات المائية ووجود الأصداف البحرية على طول الشاطئ.



وفى وسط سيناء واحة القسيمة وتضم عين القديرات وعين قديس والقلعة البيزنطية.



وفى مدينة الشيخ زويد، ويمتد على ساحل البحر المتوسط، بمحاذاة مدينة الشيخ زويد بين العريش ورفح ويمتاز الشاطئ بالهدوء والرمال النظيفة ويكثر به أشجار النخيل ومزارع الزيتون وحقول الفواكه والخضراوات، وسبخة الشيخ زويد تقع شمال مدينة الشيخ زويد على بعد 2 كم من ساحل البحر المتوسط وتشغل مساحة 2كم2 حيث تغمرها المياه المالحة شتاءاً، وتجف فى فصل الصيف تاركة خلفها الملح، وتعتبر هذه السبخة منطقة جذب الطيور الشتوية مثل البط الشرشير الشتوى والسمارى والخضارى وعدد من الطيور الخواضة، أما فى فصل الخريف فإن السبخة أحد ممرات الطيور المهاجرة إلى أفريقيا.



