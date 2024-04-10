ترودو يهنئ مسلمي كندا والعالم بحلول عيد الفطر المبارك

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هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، مسلمي بلاده والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك.



وقال رئيس الوزراء الكندي - في بيان صادر من مكتبه - "اليوم، يبدأ المسلمون في كندا وفي جميع أنحاء العالم الاحتفال بعيد الفطر. بالنسبة للمسلمين، العيد هو وقت للعبادة والتأمل، حيث تركز العائلات وأفراد المجتمع على قيم الامتنان والإحسان والرحمة للمحتاجين. بعد انتهاء صيام شهر رمضان، يعتبر العيد وقتًا للاحتفال مع أحبائهم."



وأكد ترودو أنه مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، "يأتي العيد في وقت مليء بالتحديات بشكل خاص. وتؤكد كندا من جديد دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإتاحة الوصول الآمن ودون عوائق إلى الإغاثة الإنسانية للمدنيين."



كما أكد ترودو أن عيد الفطر يعد فرصة يتعرف من خلالها مواطنو كندا على إسهامات مسلميها في أرجاء البلاد، مضيفًا أنهم ساعدوا في بناء كندا القوية والمتنوعة، مشدد على أن كندا ستقف دائما بجانبهم.