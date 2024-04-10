تحذيرات طبية من تناول المشروبات الغازية بعد تناول الملوحة.. اعرف التفاصيل

كتبت آية دعبس

حذر الدكتور أحمد حمدى، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، من شرب المياه الغازية بعد تناول الأسماك المملحة والملوحة، حيث تحتوى المشروبات الغازية على بيكربونات الصوديوم، وبالتالي تؤدى إلى احتباس الأملاح في الجسم، لافتا إلى أنه يُفضل تناول الشاي الأخضر أو الكركديه أو النعناع أو القرفة.

وأشار حمدى إلى أنه من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها عقب وجبة الأسماك المملحة: الموز والبرتقال والكنتالوب، ويرجع ذلك لاحتوائهم على البوتاسيوم والذى يساعد على إخراج الأملاح الزائدة من الجسم.

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أنه أثناء شراء الأسماك المملحة، تجنب السمكة "الطرية" وأيضا الجافة جدا لدرجة أنها تتعرض للكسر، واحرص على أن تختار الأسماك ذات النسيج المتماسك، كما حاول أن تشم رائحتها، قائلا: "كل الملوحة طبعا رائحتها ليست جيدة لكن الفاسدة منها رائحتها نفاذة لدرجة النفور منها، كما تجنب السمكة التي يمكن قطعها بسهولة، وشوكها يمكن إخراجه بسهولة، ولاحظ أن تشترى الأسماك لحومها لونها أحمر، أما إذا كان لون لحومها سوداء أو غامقة فهذا يعنى أنها فاسدة".

وأضاف، أن "الحجم الكبير من أسماك الملوحة هي الأسماك الدكر، وتتميز بوجود أسنان واضحة في فم السمكة، أما الحجم الوسط أو الصغير فهى الأنثى وتتميز بالبطن العريضة ولا يوجد أسنان لديها، وإذا سألت المتخصصين وهواة الملوحة فسيقولون لك أن الدكر به لحم أكثر من الأنثى، لكن الأنثى نسيجها طري أكثر".