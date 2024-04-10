تأهيل وحدة زرع النخاج الأبرز.. مشروعات جديدة جارى تنفيذها بمعهد الأورام

كشف تقرير صادر عن جامعة القاهرة، تفاصيل المشروعات الحالية الجاري تنفيذها فى المعهد القومى للأورام التابع للجامعة، والتي تشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع العيادات الخارجية بفم الخليج، وتطوير وتأهيل وحدتي زرع النخاع وأمراض الدم بالمستشفى الجنوبي بفم الخليج، والتي من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 300 حالة سنويًا ويساهم في تقليل قوائم الانتظار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المستشفى الشمالي بفم الخليج، والانتهاء من أكثر من 90% من إنشاءات المرحلة الأولى لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد 500 500 لافتتاحها قريبًا.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اهتمام الجامعة بتطوير المعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها إعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل، والانتهاء من المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50%، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى تحقيق نسبة إنجاز عالية بالمعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد والانتهاء من المرحلة الأولى منه، علاوة على اعتماده كمستشفى خضراء بتقييم من المستوى الذهبي، بما يساهم في دعم الخدمة العلاجية لمرضى الأورام في مصر ويقلل من قوائم انتظار المرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إلى أن المعهد يدعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى الدعم الكبير واللا محدود الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة للمستشفيات التابعة للمعهد والتي تشهد حاليا طفرة في التطوير على جميع الأصعدة لتكون في الصفوف الأولى.