بايدن يوجه أقوى انتقاد لنتنياهو.. ويدعو إلى وقف إطلاق نار فى غزة

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن غزة كان خطأ وحث إسرائيل على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وذلك في مقابلة بثت أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن تعليقات بايدن من أقوى انتقاداته حتى الآن لنتنياهو وسط توترات متزايدة بشأن عدد الشهداء المدنيين بسبب الحرب الإسرائيلية والظروف القاسية داخل غزة.

وقال بايدن لشبكة يونيفيجين، وهي شبكة تلفزيونية أمريكية ناطقة بالإسبانية، عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب: أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع نهجه.



وكرر بايدن أن الهجوم الإسرائيلي بطائرة بدون طيار الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة من مؤسسة خيرية مقرها الولايات المتحدة في غزة – وأثار مكالمة هاتفية متوترة مع نتنياهو – كان شائنًا.



وقال بايدن: ما أدعو إليه هو أن يدعو الإسرائيليون إلى وقف إطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة، بالوصول الكامل إلى جميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد.

وتمثل تصريحات الرئيس بشأن وقف إطلاق النار تحولا عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إن العبء يقع على عاتق حماس للموافقة على اتفاق هدنة وإطلاق سراح الرهائن، وفقا للصحيفة.

وكثف بايدن أيضا ضغوطه على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة المدمرة: ليس هناك أي عذر لعدم توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لهؤلاء الناس. يجب أن يتم ذلك الآن.

وقالت إسرائيل إن 468 شاحنة مساعدات دخلت غزة يوم الثلاثاء، بعد أن دخلت 419 شاحنة يوم الاثنين، وهو أعلى رقم خلال الأشهر الستة منذ بدء الصراع. ومع ذلك، قالت الأمم المتحدة إن العدد لا يزال أقل بكثير من الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وسلطت مقابلة بايدن الضوء على التحول الدراماتيكي في سياسته تجاه إسرائيل منذ أن أثار قتل إسرائيل لعمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة غضبًا عالميًا.

وقد دعم بايدن إسرائيل بقوة منذ هجوم 7 أكتوبر، بينما أعرب عن مخاوفه المتزايدة بشأن التكلفة البشرية في غزة.